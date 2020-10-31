الخليج – واس : دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المعتمرين القادمين من الخارج التقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وذلك تزامناً مع المرحلة الثالثة من موسم العمرة.
وأكد أن الرئاسة تعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية والإرشادية والتوجيهية لضمان أداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة، وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
وأوضح “السديس” أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس “كورونا”، وذلك انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.
ورفع أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المعتمرين والمصلين مناسكهم وشعائرهم وأن يجزي خام الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “السديس” يدعو معتمري الخارج للتقيد بالإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.