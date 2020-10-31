وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحالات المسجلة وعددها 402 حالات منها 42% إناث و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12% والبالغين 85%، وكبار السن 3%، مشيرة إلى أنه تم إجراء 51418 فحصاً مخبرياً جديدًا.
وأشارت "الصحة السعودية"، إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5402 حالة، فيما تم تسجيل 433 حالة تعافى جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 333842 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية : تسجيل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.