الصحة السعودية : تسجيل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحالات المسجلة وعددها 402 حالات منها 42% إناث و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12% والبالغين 85%، وكبار السن 3%، مشيرة إلى أنه تم إجراء 51418 فحصاً مخبرياً جديدًا.

وأشارت "الصحة السعودية"، إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5402 حالة، فيما تم تسجيل 433 حالة تعافى جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 333842 حالة.