السودان : استئناف مفاوضات سد النهضة غدا

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" فى بيان "تستأنف غدا الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بين وزراء شئون المياه فى الدول الثلاث، حسبما اتفق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه فى اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضى 27 أكتوبر، برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى لجمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى".

وأضافت الوكالة: "توافقت الدول الثلاث على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان فى أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقى خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضى".