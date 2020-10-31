غوميز يقود الهلال إلى النقطة السابعة

استعاد الهلال نغمة الانتصارات عقب فوزه أمام ضيفه ضمك 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في جولة “رئاسة العشرين” ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للهلال.

وكان الهلال قد تعثر بتعادله أمام مضيفه أبها 1-1 في المرحلة السابقة وهو ماجعله يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدرين الاتفاق والاهلي.

ويدين الهلال بهذا الفوز لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي سجّل هدفي فريقه، في مشاركته الأولى كأساسي هذا الموسم.

ولم يجد الهلال أي صعوبة في تجاوز ضيفه حيث انتظر حتى الدقيقة 17 حينما تمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل هدف السبق بعدما أكمل تمريرة زميله البيروفي آندري كاريليو ليسدد الكرة بالشباك.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو أن يسجل الهدف الثاني بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وتمكن غوميز من تسجيل الهدف الثاني للهلال بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله محمد البريك ليضع الكرة بسهولة لتستقر في شباك ضمك.

وشهدت المباراة مشاركة الأرجنتيني لوسيانو فينتو المنضم حديثاً للهلال حيث لعب في آخر 5 دقائق من المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 7 نقاط ليتقدم الى المركز الثاني مؤقتاً وبفارق الأهداف عن الفتح المتصدر، وبقي ضمك بلا نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير.