عاجل .. انفجار قوى يهز العاصمة العراقية بغداد

أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، بوقوع انفجار قوى هز العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم السبت، لم تعرف أسبابه بعد.



أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، بوقوع انفجار قوى هز العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم السبت، لم تعرف أسبابه بعد. وفى وقت سابق، اليوم السبت، قتل طفلين، وأصيب أكثر من 28 مواطنًا عراقيًا فى انفجار أنبوب لنقل الغاز، بمحافظة المثنى جنوب العراق، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمنى.

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