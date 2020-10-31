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هند السوليه - الرياض - من هي ريماس منصور التي ظهر اسمها على مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد نشر عدد من الفيديوهات القصيرة عن حياتها اليومية على حسابها على سناب شات، لذلك يتساءل الكثير من الناس في المجتمع السعودي والخليجي عن الـ 30 عاما فتاة عجوز من هي وما هو توازنها الفني، وفي هذه السطور نجيب على سؤالك من هي ريماس منصور التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي؟

من هي ريماس منصور

فتاة في الثلاثينيات من عمرها، من مواليد 14 مارس 1983 في الرياض، المملكة العربية السعودية، لأم سعودية وأب يمني. أنهت تعليمها الجامعي في تخصص العلوم الإدارية، لكنها اكتسبت شهرتها من خلال مشاركتها الفنية في عدد من الأعمال الدرامية الخليجية خلال عام 2006، حيث شاركت مع فهد الحيان وهيا الشعيبي في مسلسل قشمشم، واتسعت شهرتها من خلال مشاركتها في مسلسل 37 درجة مئوية.

حيث عرفها الناس بالدكتورة ريم، وسرعان ما تحولت إلى لعب الأدوار الكوميدية وحققت شهرة أعلى في مسلسل الواي فاي والسيلفي وأخيراً المخرجة التي كانت أنتجت في عام 2020، وحصلت على شرف خاص في معرض Her 2012 Year

رغم أنها حظيت بدعم وتشجيع الممثل ناصر القصبي لإيمانه بموهبتها وثقته في جودة أدائها الكوميدي والدرامي على حد سواء، إلا أنها تطمح للوقوف أمام الممثل المصري المعروف عادل إمام في أي دور مناسب، حيث تعتبره مدرسة فنون، وقد حاولت أكثر من مرة الوصول إليه، لم يحالفها الحظ، وكشفت في إحدى مشاركاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن حوارًا قصيرًا دار بينها وبين الفنان المصري عادل إمام بحضور تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة. لكن الإمام لم يتعرف عليها لأنه لم ير أعمال الخليج.

سناب ريماس منصور

حققت الفنانة الشابة شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة فيديوهات حياتها اليومية، ويعتبر حسابها على سناب شات الأكثر شهرة، حيث تقوم بتصوير ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة مع متابعيها، وتوفر مساحة واسعة للنقاش والنقد والحديث عنها. الأعمال الفنية، ولعل ما يزيد من تفاعل المتابعين مع ما تنشره الفنانة ريماس منصور هو حالة عفوية وممتعة تتعامل بها مع قضايا مختلفة في المجتمع السعودي والخليجي وحتى العربي، وهو ما أشاد به كثير من متابعيها في مختلف مناطق الخليج سواء من فتيات أو شباب يرون أنها فنانة شابة مهدت الطريق لنجوميتها بجهد وعمل دؤوب وتستثمر موهبتها لإرضاء الجمهور.

ترفض الفنانة الحديث عن حياتها الشخصية أو حقيقة ثروتها، مؤكدة أنها أمور لا تهم المتابعين والجمهور، بل ما يعنونه بالفن الهادف بطريقة كوميدية.

وهنا توصلنا إلى نهاية المعلومات التي لدينا عن الفنانة الشابة ريماس منصور التي تعود نسبها لأب يمني وأم سعودية. في الختام نضع حسابها على سناب شات لتتابع إذا كنت من محبي الكوميديا ​​الخليجية @remasmansoor