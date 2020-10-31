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هند السوليه - الرياض - من هي منال العيسى، اسم السعودية، منال العيسي، اصدرت منصات التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على جوجل العالمية للكشف عن هوية الفتاة التي أثارت جدلا واسعا بعد مغازلة الشباب خلال رحلة إلى الطائف التي جمعتها مع خبيرة التجميل بدور البراهيم والفنانة رجاء الهادي، وفي المقطع الذي تداولته رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتشر حريق في القش. وقالت العيسى إنها فضلت الشباب البني وأضافت بلهجتها العامية “طهركم بالحجارة الطائفية”. سأل كثيرون عن هوية الأيسن.

من هي منال العيسى

منال العيسى من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشر صدى لها في الآونة الأخيرة، وهي فتاة تحمل الجنسية اللبنانية لكن شهرتها في السعودية والخليج العربي تجاوزت الحدود. على القنوات السعودية، ومنذ ذلك الحين، انتشر صدى إعلامي لها في الخليج العربي، ولديها آلاف المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

منال العيسى فنانة مسرحية

بعد نجاحها في المجال الإعلامي، دخلت العيسى مجال الفن المسرحي، وكانت مشاركتها في مسرحية همس المسيار الأولى من نوعها في المجال المسرحي. من خلال تقديم ثلاث مسرحيات أخرى ولقيت نفس النجاح، لكنها لم تتخل عن تقديم وإعداد البرامج على التلفزيون السعودي، لذا عادت بقوة في برنامج بعنوان “العين عليك”.

سناب منال العيسى

انتشارها في الساحة الإعلامية جعلها مستخدمًا قويًا لحسابات التواصل الاجتماعي على Instagram و Facebook، حيث يتابعها آلاف الأشخاص بشغف كبير. للجمهور أو من خلال أفكار برامجها على التلفزيون السعودي، ويمكنك متابعة حساب منال العيسى على تويتر من هنا يمكنك أيضًا متابعته على Instagram من هنا ويمكنك أيضًا متابعتها على سناب شات من خلال هذا اليوزر: Manal_alessia

وها قد وصلنا إلى نهاية تقديمنا لمنال العيسى، الفنانة المسرحية والإعلامية المتميزة على التلفزيون السعودي وعلى عدد من القنوات الفضائية، كما وضعنا حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تساءل الكثيرون عنها مؤخرًا بعد أن أثارت الجدل بمغازلة الشباب الطائفي أثناء تواجدها في رحلة في الطائف برفقة الخبيرة التجميلية بدور الإبراهيم والممثلة رجاء الحاضي.