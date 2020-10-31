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هند السوليه - الرياض - اختبار من هو زوجك من المشاهير الكوريين bts، الفرقة الكورية BTS هي واحدة من أشهر الفرق الفنية التي عرفت عالميا وشاهدها جيل متكامل من الأطفال والمراهقين والشباب قبل سن العشرين سنة في مختلف أنحاء من العالمين الغربي والعربي معًا، والفتيات اللواتي يعجبهن أعضاء الفرقة، وهن سبعة أعضاء من بين الأولاد، يمكنكم أن تجدوا، وفقًا لاختبارات مسلية، سمات زوجها المستقبلي من بين الأولاد السبعة.

فهل ستجد كن Jin أو Suga أو J-Hope أو RM أو Jimin أو V أو Jungkook، نظرًا لشعبية المجموعة وانتشارها بين مجموعات الشباب المراهقين، قامت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء عدد من الاختبارات باستخدام أعضاء الفرقة، التي توسع انتشارها بشكل أقوى وتثبت وجودها على المواقع العالمية، في السياق التالي، نضع لك بعض الاختبارات التي تنتشر على المواقع الاجتماعية تحت عنوان من هو زوجك من BTS الكورية.

اختبار من هو زوجك من BTS الكورية

هي من الاختبارات المسلية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تجيب الفتيات المعجبين من أعضاء الفرقة السبعة على بعض الأسئلة المتعلقة بالفرقة الكورية، والاختبار يحاول استخلاص المواصفات التي تريدها الفتاة في رجلها. الأحلام ومطابقتها مع مواصفات أعضاء الفرقة من حيث لون الشعر وقصته أو الملابس التي تراها فيها فتى أحلامها أو الطول والوزن والمواصفات والشخصية وغيرها، بينما تجيب الفتاة حسب المواصفات التي تراها في الباسي الذي تفضله من أعضاء الفرقة. فيما يلي نضع بعض الأسئلة المتوقعة لك لاختبار من هو زوجك من BTS الكورية، على النحو التالي: –

ما هي الفرق الكورية التي تفضلها؟

ما هو الشيء الذي يلفت انتباهك أكثر في الشاب؟

ما هو سن الشاب المفضل لديك للزواج؟

هل ينتبه لك عندما يتحدث صديقك؟

تحديد نسبة جمالك من 10؟

هل أنت من الوزن المثالي؟

أي من الأرقام التالية هو رقم حظك

أي عضو في BTS يجذبك أكثر؟

أي مسلسلات أجنبية تفضل؟

عندما تذهب للمطعم ماذا تأكل؟

ما الذي يجذبك أكثر في السماء؟

ما هي ألوان العيون التي تفضلها في شريك حياتك؟

ما الذي يعجبك أكثر في الفنانين الكوريين؟

سبعة عشر، فرقة فتى يابانية؟

من هو زوجك من BTS

وفقًا للإجابة التي قدمتها الفتاة ومطابقتها بمواصفات أعضاء الفرقة السبعة (جين، شوقا، جيهوب، آر إم، جيمين، في، أو جونغكوك)، فإن الموقع يظهر لك تلقائيًا العضو المناسب لك خيارات الإجابة وإذا لم تكن الإجابة هي ما تريده يمكنك إعادة الاختبار حيث يمكنك مشاركته مع الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى مشاركته مع حسابات أعضاء الفرقة مع تعليق حول مدى إعجابك بالفرقة، سواء كان أعضاء أو بأسلوب فني.

فرقة BTS التي بدأت انتشارها في العالم منذ 2013، تحظى بمتابعة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد وصل عدد متابعين قناتهم على اليوتيوب إلى الملايين، وتوصف بأنها أكبر وأنجح فرقة كورية في العالم. العالم لأنهم يقومون بعمل لا يستطيع أحد القيام به في مجالهم. مجلة تايم هي قلب أمراء البوب.

كما تم تكريمهم من قبل الرئيس الكوري ومنحهم وسام الاستحقاق الثقافي لمشاركتهم في نشر الثقافة واللغة الكورية. كما تمكنوا من إلقاء خطاب صداقة بين كوريا وفرنسا في الأمم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، وكان لهم تأثير اجتماعي كبير، واعتبارًا من عام 2019، حققوا المركز الحادي عشر في كتاب غينيس للأرقام القياسية.