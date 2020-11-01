إصابة شخص فى انفجار عبوة ناسفة بمحل لبيع الخمور ببغداد

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بأن السكان فى العاصمة العراقية بغداد سمعوا، مساء اليوم السبت، دوى انفجار قوى وسط العاصمة العراقية.



أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بأن السكان فى العاصمة العراقية بغداد سمعوا، مساء اليوم السبت، دوى انفجار قوى وسط العاصمة العراقية. وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن عبوة ناسفة انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية فى منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب فى إصابة مدنى بجروح.

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