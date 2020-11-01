لبنان يسجل 1699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة -فى بيان اليوم السبت- إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 637 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14903 فحوصات تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.