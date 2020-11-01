السعودية : توقيف فتاة أشهرت سلاحًا ناريًا على أحد المارة

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الرائد محمد الغامدى، المتحدث الإعلامى لشرطة مكة المكرمة، إن "الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف (غرب) المملكة تمكنت من تحديد هوية قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما فى أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح نارى (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكى الطريق".

وأكد المتحدث أنه تم "إلقاء القبض على المتهمين، وهما مواطن ومواطنة فى العقد الثانى والثالث من العمر"، لافتًا إلى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية".

وأوضح المتحدث أن إلقاء القبض على المتهمة جاء فى أعقاب "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما فى أحد الطرق العامة".