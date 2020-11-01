إصابات كورونا فى تونس تتخطى 61 ألفا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 1302 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 61 ألفًا و115 مصابًا. وبحسب الوزارة، تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 1348 حالة.

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