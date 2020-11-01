مع انطلاق ثالث مراحل العمرة .. المصلون يؤدون أول صلاة فجر فى المسجد الحرام

أدى المصلون صلاة الفجر بالمسجد الحرام، اليوم الأحد، تزامنًا مع بدء المرحلة الثالثة لموسم العمرة، ووفقًا لإجراءات وإرشادات أعلنتها الجهات المختصة، التى حددت 60 ألف شخص يوميًا سيتم السماح لهم بأداء الصلاة فى المسجد الحرام، مع التشديد على إجراءات استقبالهم بالتصاريح المعتمدة من خلال تطبيق "اعتمرنا".





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وصل المصلون إلى المسجد الحرام تزامنًا مع بدء السعودية المرحلة الثالثة لموسم العمرة، ووسط منظومة خدمات متكاملة، مراعيةً لكافة متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بهدف توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدى الحرمين الشريفين. وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، وبالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام، قد عززت من خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدى بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التى توضح مسافات التباعد الاجتماعى والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكى الشريف. وبدأت اليوم، المرحلة الثالثة من موسم العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها.

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