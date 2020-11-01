أكد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الأحد أن اليوم هو يوم لمستقبل الجزائر التي يتمناها الجميع.
وقال جراد في تصريحات مقتضبة للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الأحد إن الصوت الآن يبقى للمواطنين والمواطنات والشعب، ولكل واحد حرية اختيار الاتجاه الذي يريده".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الجزائري: الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم لمستقبل الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.