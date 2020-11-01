رئيس الوزراء الجزائري: الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم لمستقبل الجزائر

أكد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الأحد أن اليوم هو يوم لمستقبل الجزائر التي يتمناها الجميع.

وقال جراد في تصريحات مقتضبة للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الأحد إن الصوت الآن يبقى للمواطنين والمواطنات والشعب، ولكل واحد حرية اختيار الاتجاه الذي يريده".