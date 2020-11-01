العراق : اعتقال 7 إرهابيين من داعش فى نينوى

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أوضحت بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى العراق، أن عناصرها فى نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين لضلوعهم فى جرائم إرهابية، إضافة إلى انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.
ونوهت الاستخبارات العراقية إلى أن المعتقلين عملوا بصفة مقاتل وعسكر إسناد فى معسكرات داعش وما يسمى فيها بـ "ديوان الجند وفرقتى اليمامة ونهاوند" داخل العصابة الإرهابية، موضحة أنهم اعترفوا فى التحقيقات الأولية بالاشتراك فى عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.
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