وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توافر أكثر من ١٨٧ وظيفة أكاديمية وبحثية للجنسين من مختلف التخصصات الهندسية و الإدارية و الحاسب و العلوم.

وأشارت الجامعة إلى شروط الوظائف الشاغرة وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون المعدل التراكمي للبكالوريوس والماجستير ” 3 من 4 ” وحاصل على الشهادة إنتظاماً.

ولفتت الجامعة إلى مسميات الوظائف وهي معيد، محاضر، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس.

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة هي المالية والاقتصاد، الإدارة والتسويق، سلسة الإمداد، الهندسة، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة، الرياضيات والإحصاء، المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية، اللغة الإنجليزية، التربية البدنية، الصحة والسلامة، علوم الحاسب الآلي والمعلومات، هندسة النظم، هندسة الحاسب الآلي، الدراسات الدولية والاجتماعية.

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