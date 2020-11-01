فيديو.. زوجة الرئيس الجزائرى تنوب عنه فى التصويت بسبب كورونا

ووفقًا لموقع صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن حرم الرئيس تبون نابت عن زوجها، فى التصويت على مشروع تعديل الدستور الجديد فى منطقة بوشاوى بالعاصمة.

وكانت عملية التصويت انطلقت بتمام الساعة الثامنة من صباح اليوم، بتوقيت الجزائر، بفتح أكثر من 60 ألف مركز ومكتب اقتراع من أجل الاستفتاء على الدستور فى ظروف استثنائية يميزها تفشى جائحة كورونا.

ويتضمن مشروع تعديل الدستور ستة محاور، تتمثل فى الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتعد عملية تعديل الدستور أحد أبرز التزامات الرئيس عبد المجيد تبون الانتخابية، إلا أنه يتواجد منذ الأربعاء الماضى فى أحد اكبر مستشفيات ألمانيا لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة" بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.