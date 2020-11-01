مستشار الرئيس الجزائرى يكشف تطورات صحة تبون

وقال علاهم - فى تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الأحد بالجزائر- "الرئيس تبون الذى يتلقى العلاج بمستشفى فى ألمانيا فى صحة جيدة". ويخضع الرئيس تبون حاليا لفحوصات طبية معمقة فى أحد المستشفيات الألمانية، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى، نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي".

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