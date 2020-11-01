أسد الصاعقة.. الجيش الليبى ينعى اللواء ونيس بوخماده

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وكانت إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى أعلنت وفاة اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة، فى وقت سابق من اليوم.
وولد اللواء ونيس عبدالكريم ونيس مبروك بوخمادة فى مرزق، إحدى واحات الجنوب الليبى عام 1960، وينتمى إلى قبيلة المغاربة. وتخرج فى الكلية العسكرية عام 1981، وحاز عدة أوسمة مهمة خلال فترة خدمته بالجيش الليبى، أبرزها نوط الواجب ونوط الخدمة الطويلة، ونوط التدريب العسكرى.
وعندما تأسست القوات الخاصة الليبية عام 1970، فى مدينة بنغازى، باستعانة بخبرات القوات المسلحة المصرية، بدأت فى إعداد كوادر القوات الخاصة الأولى، ومنهم بوخمادة.
وفى 2013 تعرضت والدته ومعها شقيقته وحفيدتها لمحاولة اغتيال، لكنهم نجوا منها بعد أن أطلق مجهولون النار على السيارة التى كانوا يستقلونها. وفى يناير 2014 اختطفت الميليشيات ابنه على لمساومته على حياته.
ولقب الراحل بعدة ألقاب، منها "الفهد الأسمر" و"أسد الصاعقة"، و"قاهر الإرهابيين" فى ليبيا، لاسيما بعد انتصاراته الكبيرة على الإرهابيين فى بنغازى ودرنة.
وأعلن اللواء الراحل بوخماده فى يناير 2018، اعتزام قوات الصاعقة الانتقال بكامل أفرادها وعتادها إلى كل محاور مدينة درنة لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة وتحريرها، وهو ما حدث بالفعل.
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