صور..أبو الغيط :الجامعة العربية حريصة على تعزيز التعاون مع البرلمان العربى

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عادل العسومى رئيس البرلمان العربى وأعضاء هيئة مكتب البرلمان بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك إثر انتخابهم يوم 28 أكتوبر.





وأكدت الجامعة العربية فى بيانها، أن أبو الغيط أشاد بجهود البرلمان خلال فترة تولى رئيسه السابق، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق بين الجامعة والبرلمان فى مختلف المجالات، وعلى الساحتين الدولية والإقليمية لخدمة القضايا العربية. وأضاف أن أبو الغيط أعرب عن ثقته فى اضطلاع الرئاسة الجديدة للبرلمان بمسؤولياتها خصوصا فى ضوء الظروف التى تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أهمية الدور الذى يلعبه البرلمان فى الارتقاء بالتعاون القائم وتعزيزه بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

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