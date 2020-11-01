شاهد .. مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين من الخارج

وأكدت وزارة الحج والعمرة، بحسب حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تتواصل الاستعدادات من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولى لاستقبال أفواج المعتمرين من خارج المملكة مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة تدريجيًا مع تطبيق الاحترازات.



وعززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، وبالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام، من خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدى بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التى توضح مسافات التباعد الاجتماعى والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكى الشريف.