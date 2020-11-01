وأكدت وزارة الحج والعمرة، بحسب حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تتواصل الاستعدادات من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولى لاستقبال أفواج المعتمرين من خارج المملكة مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة تدريجيًا مع تطبيق الاحترازات.
وعززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، وبالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام، من خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدى بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التى توضح مسافات التباعد الاجتماعى والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكى الشريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين من الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.