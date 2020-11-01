شاهد.. لحظة وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى المملكة

نشرت وزارة الحج والعمرة اللحظات الأولى لوصول أول فوج من معتمري الخارج بعد 8 أشهر من تعليق العمرة بسبب كورونا وسط تنظيمات احترازية بتعاون وزارة الحج والعمرة مع الجهات المعنية.

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ووصل أول فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية باكستان وفي مقدمة مستقبليهم وزير الحج والعمرة ونائبه ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

‏وكانت الاستعدادات مستمرة من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة تدريجياً مع تطبيق الاحترازات.