الأردن يسجل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت الصحة الأردنية فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا "أن عدد الوفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 866 ، والاصابات إلى 75866 إصابة منذ بدء الجائحة.

وأضافت أن عدد الحالات التى دخلت للعلاج فى المستشفيات المعتمدة 218 حالة، فيما غادرت 140 حالة المستشفيات بعد شفائها.