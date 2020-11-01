الأردن يمدد الحظر الليلى ويغلق النوادى ومدن الترفيه

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قرر الخصاونة، إغلاق المسابح ونوادى اللياقة ومدن الترفيه والتسلية اعتبارا من غد الاثنين، وحتى إشعار آخر.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 37حالة وفاة، و3259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت الصحة الأردنية فى بيان، أن عدد الوفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 866 ، والإصابات إلى 75866 إصابة منذ بدء الجائحة.
وأضافت أن عدد الحالات التى دخلت للعلاج فى المستشفيات المعتمدة 218 حالة، فيما غادرت 140 حالة المستشفيات بعد شفائها.
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