لبنان.. إغلاق 115 بلدة بسبب كورونا 

أعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، عن إقفال 115 بلدة بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها.

وأكد بيان الوزارة أنه يمنع الخروج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا، بحسب ما ذكرت قناة "mtv" اللبنانية.

وأعلن ​وزير الصحة​ اللبناني، ​حمد حسن​، فيو قت سابق، أن لبنان حجز عبر منصة كوفاكس "التجمع العالمي للقاحات ​كورونا​"، حصة​ من لقاحات ضد فيروس كورونا والتي ستتوفر للبنانيين بالحد الأقصى في شهر كانون الأول أي قبل نهاية العام الحالي".

وأشار حسن خلال مؤتمره الصحفي الذي نقلته وكالة "النشرة" اللبنانية قال خلاله: "احتمال كبير بالحصول على اللقاحات في شهر تشرين الثاني، والدفعة الأولى من اللقاحات ستتوفر في المرحلة الأولى لـ 20% من اللبنانيين على أن يتواصل تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة ب​اللاجئين​ تأمين اللقاح بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ للسوريين و​الفلسطينيين​ المقيمين في لبنان".

ولفت حسن إلى أن خطة ​الإقفال الجزئي​ لم تنجح، والمطلوب توسيع الرقعة لتشمل المدن الكبرى، اذ أن العدد الأكبر من الاصابات حالياً يحصل فيها وبالأخص في ​بيروت​، فلا يصح إقفال إحدى ​ضواحي بيروت​ بينما القاطن في هذه الضواحي ينتقل يوميا للعمل في العاصمة، فماذا نكون قد فعلنا".