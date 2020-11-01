صِدامات بين متظاهرين والقوات العراقية جنوبي البلاد

شهدت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الأحد، صِدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية على خلفية محاولات فض الاعتصام هناك.
وقال ناشطون لـRT، إن "القوات الأمنية لاحقتنا بالرصاص الحي والهراوات والعصي وقامت بإطلاق النار علينا مباشرة لأننا أردنا أن نستمر في تظاهراتنا بعدما طلبت منا أن ننسحب من الساحات".
وأضافوا، أن "القوات الأمنية هي من صعدت الموقف وهجمت علينا، وحتى ندافع عن أنفسنا رمينا هذه القوات بالحجارة".
وفي وقت سابق من اليوم، حذرت عوائل ضحايا الاحتجاجات بمحافظة ذي قار(مركزها الناصرية) بجنوب العراق، الحكومة من محاولة فض اعتصام ساحة الحبوبي (بالناصرية) الذي تحول إلى مركز الاحتجاجات في البلاد.
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