الأردن.. حظر تجول شامل فور الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية

أعلن مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، فرض حظر تجول شامل بسبب جائحة "كوفيد-19"، فور الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري وحتى السادسة من صباح الأحد الخامس عشر من نفس الشهر.

يأتي ذلك مع تسارع معدل الإصابات في المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3259 إصابة و37 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866، والوفيات إلى 866.

ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا بلغ 1553 حالة، منهم 279 حالة على أسرّة العناية الحثيثة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ودعت الوزارة الجميع في ظل استمرار تسجيل حالات إصابة محلية، إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

أعلن المركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات، الأسبوع الماضي، أن نائب رئيس المركز ومدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية، قد أصيب بالفيروس.

هذا وأعلنت وزارة التخطيط، لسبت، عن تقديم الحكومة الألمانية مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة (394.3) مليون يورو، بموجب محضر اجتماعات المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020، جزء منها للمساهمة في الاستجابة للوباء.