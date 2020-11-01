الأردن : فرض حظر تجوال شامل فور الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية

وقبل قليل، أعلن رئيس الوزراء الأردنى، بشير الخصاونة، تمديد فترة الحظر الليلى اليومى، فى المملكة، ليبدأ من 9 مساء للمؤسسات و 10 ليلا للأفراد وحتى 6 صباحا، كما قرر الخصاونة، إغلاق المسابح ونوادى اللياقة ومدن الترفيه والتسلية اعتبارا من غد الاثنين، وحتى إشعار آخر.

يأتى ذلك مع تسارع معدل الإصابات فى المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3259 إصابة و37 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 75866، والوفيات إلى 866.