عاجل .. تشكيل فريق سداسى لوضع إطار مرجعى فى مفاوضات سد النهضة

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اتفقت الأطراف الثلاثة على مواصلة بحث الموضوع عبر فريق سداسى يضم عضوين من كل دولة لوضع إطار مرجعى لدور الخبراء فى تسهيل التفاوض بين الدول الثلاث لترفع تقريرها لوزراء المياه الثلاثة بعد غد الثلاثاء. واستعرضت المناقشات باستفاضة إجراءات وسياقات التفاوض والدور المتوقع للمراقبين والخبراء المعنيين من قبل الاتحاد الإفريقى َخلال جولات التفاوض القادمة، بشأن سد النهضة. كما تناول المجتمعون الوثائق التى تم تقديمها خلال المفاوضات الطويلة التى تخوضها الدول الثلاث منذ سنوات.

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