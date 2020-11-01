أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، بأن زلزالا بقوة 4,6 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق أرخبيل سقطرى اليمنى، مساء اليوم الأحد.





وتناقلت وسائل الإعلام اليمنية، تصريحا للفلكى عدنان الشوافى، قال فيه، إن زلزالاً بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق أرخبيل سقطرى. وأوضح الشوافى، فى بيان، أنه "بحسب مواقع الرصد الزلزالى ومنها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية والتى أكدت رصدها اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 حوالى الساعة 17:50 بتوقيت صنعاء (UTC+3) هزة أرضية غرب بحر العرب بلغت 4.6 درجة على مقياس رختر". وأضاف أن مركز الهزة الأرضية جنوب شرق أرخبيل سقطرى بحوالى 440 كيلومترا وبورة الزلزال على عمق 10 كيلومترات، موضحا "لا نتوقع أى تأثيرات تصل السواحل اليمنية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شرق أرخبيل سقطرى اليمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.