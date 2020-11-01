عاجل .. السودان يطالب بالتخلى عن الطرق السابقة فى مفاوضات سد النهضة

طالب السودان، اليوم الأحد، بالتخلى عن الطريقة السابقة غير المنتجة، فى مفاوضات سد النهضة، وتغييرها بمناهج أكثر فعالية، كما طلب منح خبراء الاتحاد الإفريقى، دورا أكبر فى المفاوضات.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، استؤنفت اليوم المباحثات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى برئاسة وزراء الموارد المائية فى الدول الثلاث حيث تولى السودان تنظيم الاجتماع. وقد طرح السودان رؤيته التى تتلخص فى التخلى عن الطريقة السابقة غير المنتجة فى التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية بمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دوراً أكبر فى تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها. واقترح فريق التفاوض السودانى المضى بالتفاوض للأمام وفق جدول زمنى محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التى سترفع لمجلس مفوضية مجلس الإتحاد الإفريقى.

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