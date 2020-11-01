لبنان يسجل 1389 إصابة جديدة بكورونا

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات بكورونا إلى 643.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 790، من بينها 270 فى العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التى أُجريت وصل إلى 9119 فحصا، فيما أُجرى 1153 فحصا فى المطار.