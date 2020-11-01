فى اتصال مع ماكرون .. بن زايد يدين الاعتداءات الإرهابية فى فرنسا 

عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، اليوم الأحد، عن إدانته للاعتداءات الإرهابية التى شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية، وقدم تعازيه للرئيس الفرنسى ماكرون، فى الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.





وأكد بن زايد، فى اتصال هاتفى مع ماكرون، أن هذه الممارسات تتنافى مع تعاليم ومبادئ الأديان السماوية كافة التى تحض على السلام والتسامح والمحبة وتؤكد قدسية النفس البشرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشدد بن زايد على رفضه خطاب الكراهية الذى يسيء إلى العلاقة بين الشعوب ويؤذى مشاعر الملايين من البشر، ويخدم أصحاب الأفكار المتطرفة، رافضا بشكل قاطع أى تبرير للإجرام والعنف والإرهاب.

وأشار بن زايد، إلى أن الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- يمثل قدسية عظيمة لدى المسلمين، ولكن ربط هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر مرفوض، منوها بأن التعامل بين الشعوب يجب أن يكون من خلال تواصل الحضارات والثقافات والاحترام المتبادل.

وتناول الاتصال الهاتفى الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، حيث أكد الجانبان رفضهما أى ممارسات تنطوى على تهديد الأمن والاستقرار الإقليمى أو التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وعبرا عن دعمهما أى تحركات أو مبادرات من شأنها أن تسهم فى التوصل الى تسويات سياسية للصراعات فى المنطقة.

كما تطرق الاتصال الهاتفى إلى مستجدات جائحة "كورونا" فى البلدين والعالم، وأهمية تعزيز التعاون الدولى فى مواجهتها واحتواء آثارها على المستويات كافة.