اختتام التصويت فى استفتاء الدستور الجزائرى وسط إقبال ضعيف

اختتم الجزائريون التصويت فى استفتاء على دستور جديد اليوم الأحد، لكن أرقام الإقبال الأولية أظهرت الإقبال الضعيف من قبل المواطنين، للمشاركة فى عملية الاستفتاء، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأعلن مسؤولون أن نسبة المشاركة لم تتعد 13 فى المئة بحلول الثانية ظهرا "1300 بتوقيت جرينتش" قبل خمس ساعات من إغلاق اللجان. وبلغ معدل المشاركة 20 فى المئة بحلول الثالثة مساء "1400 بتوقيت جرينتش" فى الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر عندما كانت نسبة المشاركة البالغة 40 فى المئة هى الأدنى منذ عقود. وحث تبون، الذى يرقد فى مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضى بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض كوفيد-19، على الإقبال بكثافة على التصويت مما سيعكس دعما لاستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل. واقترح تبون التعديلات بوصفها تلبية لجانب من رغبات المحتجين الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما فى الحكم. ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة ويعطى المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء.

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