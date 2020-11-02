الجزائر .. 23.7% نسبة المشاركة الأولية في استفتاء التعديلات الدستورية

وأضاف شرفى -فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الأحد بمقر سلطة الانتخابات- أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء صباح اليوم الاثنين فى مؤتمر صحفى يُعقد بالمركز الدولى للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.
وأُغلقت فى تمام السابعة مساءً بالتوقيت المحلى (الثامنة بتوقيت القاهرة) صناديق الاقتراع لتبدأ عملية الفرز.
وكان شرفى قد أعلن فى وقت سابق أن إجمالى عدد الناخبين المسجلين للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و475 ألفًا و310 ناخبين.
وأضاف شرفى أن عدد الناخبين المسجلين فى الداخل يبلغ 23 مليونًا و568 ألفًا و12 ناخبًا، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين فى الخارج 907 آلاف و298 ناخبًا، فيما يبلغ عدد المنظمين 58 ألفًا و286 منظمًا، و966 مراقبًا.
وتابع أن عدد المراكز الانتخابية فى الداخل يبلغ 13 ألفًا و236 مركزًا تضم 61 ألفًا و108 مكاتب تصويت، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية فى الخارج 43 مركزًا تضم 356 مكتب تصويت.
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