اعتقال إرهابيين من منفذى مجزرة الخيلانية فى العراق

وذكرت الوكالة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن وكالة الاستخبارات العراقية المتمثلة بمديريتى واستخبارات ومكافحة إرهاب ديالي، تمكنت من اعتقال إرهابيين اثنين من منفذى مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التى راح ضحيتها الشيخ على فاضل الكعبى و4 من أفراد عائلته".

وأكدت الوكالة أنه "تم اعتقالهما وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية التى عملا فيها ضمن ما يسمى قاطعى كركوك وديالى ولاية العراق".