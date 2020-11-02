وذكرت الوكالة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن وكالة الاستخبارات العراقية المتمثلة بمديريتى واستخبارات ومكافحة إرهاب ديالي، تمكنت من اعتقال إرهابيين اثنين من منفذى مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التى راح ضحيتها الشيخ على فاضل الكعبى و4 من أفراد عائلته".
وأكدت الوكالة أنه "تم اعتقالهما وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية التى عملا فيها ضمن ما يسمى قاطعى كركوك وديالى ولاية العراق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال إرهابيين من منفذى مجزرة الخيلانية فى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.