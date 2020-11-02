مراقبون يحذرون من تدخلات تركية قطرية فى ليبيا: تهدم أركان الدولة

التطور الإيجابى يواجه تحديات، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مراقبين دوليين، تشمل التدخلات الخارجية الرامية إلى إطالة أمد الصراع بين الفرقاء الليبيبن وإفشال جولة حوار تونس حول الوضع الليبيى المقررة فى التاسع من الشهر الجارى.

ويحذر المراقبون من خطورة محاولات إفشال جهود تثبيت أركان الدولة الليبية التى تقوم بها أنقرة والدوحة لتأزيم الموقف الليبى من خلال دعم حكومة الوفاق من جانب، وإمدادها بآلاف المسلحين والمرتزقة، ويرون كذلك أنه بينما لا تتورع تركيا الإعلان صراحة عن طمعها فى الثروات الليبية، ونقل المسلحين إلى ليبيا، تتكفل قطر بالإنفاق على جلب الجماعات المسلحة والمرتزقة وتصدير التوتر إلى دول جوار ليبيا.

وعملت تركيا فى نهاية العام الفائت على تفعيل مذكرة تعاون عسكرى مع حكومة الوفاق، ما فتح المجال أمام تدخل مباشر أكبر لأنقرة فى ليبيا، كما سعت لتمركز عسكرى فى قاعدة الوطية التى تلقت ضربتين لتكبد الجانب التركى خسائر كبيرة فى مهامه ومعداته فى مسعى لتحييد تدخلاتها، فيما ذكرت حكومة الوفاق حينها إن الضربتين كانا من "طيران أجنبى".

ويعول الدور القطرى والتركى العدائى لإعادة بناء الدولة فى ليبيا على إفشال العملية السياسية، إذ شككت أنقرة - عقب إعلان الأمم المتحدة على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وبدء الحوار التمهيدى السياسى - فى تماسك وقف إطلاق النار فهو أمر غير قابل للتحقيق "بدرجة كبيرة".

وعقب إعلان الأمم المتحدة وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، سارعت حكومة الوفاق إلى التوقيع على مذكرة تعاون أمنى مع قطر فى الدوحة، وردًا على هذه الخطوة، اعتبر المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، مذكرة التعاون بين الوفاق والدوحة محاولة "خبيثة" لتقويض وخرق مخرجات حوار جنيف 5+5، كما صنف قطر ضمن أكبر داعم للإرهاب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة 23 أكتوبر توقيع اتفاق تام ودائم لوقف إطلاق النار من قبل وفدى اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، نيابة عن الجيش الليبى فى حكومة الوفاق الوطنى والقيادة العامة للجيش الوطنى الليبى.

تضمن الاتفاق إلزام جميع الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة المتواجدة على خطوط التماس العودة إلى معسكراتها، ومغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا، فى غضون فترة أقصاها ثلاثة أشهر، كما نص الاتفاق على تعليق جميع الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب داخل ليبيا مع مغادرة أطقم التدريب البلاد، وإنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة تتولى اقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة لتأمين المناطق التى تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

كما نص الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية مشتركة محدودة العدد من عسكريين نظاميين تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة لردع أى انتهاكات لوقف إطلاق النار، والبدء الفورى بحصر وتصنيف جميع المجموعات والكيانات المسلحة على كامل التراب الليبى، سواء التى تم ضمها لمؤسسات الدولة أم لا، وسوف يتم وضع آلية وشروط لإعادة دمج أفرادها، وبشكل فردى، فى مؤسسات الدولة، بدعم ومشاركة من الأمم المتحدة.

أعقب هذا الإتفاق إعلان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، انطلاق المشاورات السياسية التمهيدية بين الأطراف الليبية المسماة "ملتقى الحوار السياسى الليبى" التى بدأت عملها يوم 26 أكتوبر عبر آلية الاتصال المرئى، وسوف ينطلق اللقاء المباشر يوم التاسع من نوفمبر فى تونس العاصمة.

وفق البيانات الرسمية للأمم المتحدة، تستهدف المشاورات التمهيدية إيجاد توافق ليبى حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية فى أقصر إطار زمنى ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وذكرت الأمم المتحدة أنها تسعى من تلك الخطوة إلى دعوة ممثلى المجتمع الليبى (75 مشاركا) للوصول لتوافق عبر حوار ليبى يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتى تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن فى قراره 2510(2020) وقرار مجلس الأمن 2542(2020 )

ورغم الزخم الإيجابى لدى أطياف الشعب الليبى بوقف إطلاق النار، يرى محللون ومراقبون أن الاتفاق وبدء المرحلة التمهيدية من الحوار السياسى إنجازًا فى حد ذاته فى ظل نجاح الأطراف الليبية الجلوس على مائدة التفاوض بعد تعثر طال أمده، لكن بعض القوى الإقليمية تعمل على مد أمد الصراع كى لا يتمكن الليبيون من تفعيل الاستحقاقات السياسية الرامية إلى تثيبت أركان دولتهم.