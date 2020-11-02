شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

كشفت شركة التصنيع الوطنية “تصنيع” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول التطبيقات (الجبيل)، أخصائي مهندس تقني (الجبيل)، مدير للخدمات الفنية (الجبيل)، أخصائي أول آلات (الجبيل)، أخصائي أعمال تقنية المعلومات (الرياض).
ولفتت الشركة إلى أنه يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2020م.
وأضافت شركة التصنيع الوطنية أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا.
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