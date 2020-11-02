الجيش الليبى: عودتنا للمعسكرات ستكون بالتزامن مع خروج المرتزقة

قال الجيش الليبى، إن تأمين سرت سيكون من قبل قوات المدينة نفسها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن عودته للمعسكرات ستكون بالتزامن مع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





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