في ذكرى وعد بلفور : الجامعة العربية تطالب بريطانيا بالإعتراف بالدولة الفلسطينية...

جددت جامعة الدول العربية، مطالبتها لبريطانيا ، في ذكرى وعد بلفور ، بتصحيح خطأها التاريخي والإعتراف بالدولة الفلسطينية وبهذا الظلم التاريخي الذي تسببت فيه دعما للسلام وفق رؤية حل الدولتين والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المـتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة الفلسطينية.

وأكدت الجامعة العربية في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ103 لوعد بلفور،صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال البيان، إن هذه الذكرى التي توافق اليوم الإثنين لإصدار وزير خارجية بريطانيا "آرثر بلفور" تصريحه المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية الذي صدر في مثل هذا اليوم عام 1917 ليشكل بداية مأساة القرن التي حلت بالشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والحق، والذي نتج عنه نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وتمكين العصابات الصهيونية من احتلال أرضه وإقامة دولتها بعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري واسع النطاق مع إرتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات التي لم تزل متواصلة.