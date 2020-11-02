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هند السوليه - الرياض - من هي وعد التركي ؟ هي خبيرة مكياج سعودية، أشتهرت بأسلوبها الخاص في المكياج الذي لايغير ملامح الوجه، يتابعها الكثير على أنستقرام وحصلت على أكثر من 2.3 مليون متابع خلال سنوات قليلة.

حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز، كانت مهتمة بالمكياج منذ صغرها وأفتتحت لها قناة على اليوتيوب لتقديم دروس عن المكياج، أصلها من جدة وعاشت ودرست في الرياض، وتقيم وتعمل حالياً في دبي.

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وعد التركي وبن قاسم

أثار سناب وعد التركي جدلًا واسعًا بسبب صورة كيكة بن قاسم، حيث أشعلت خبيرة المكياج السعودية مواقع التواصل الاجتماعي لأنها نشرت كعكة أعدها مواطنها الشيف بن قاسم على حسابها على سناب شات، حيث استعرضت الكعكة على أنغام أغنية رومانسية شهيرة، لإثارة التكهنات من قبل. المتابعين حول العلاقة بين الثنائي.

ظهور الكعكة الصفراء المميزة على حساب سناب شات وعد التركي والشيف بن قاسم فتح الباب لتوقعات علاقة عاطفية بين الطرفين، حيث أثار الشيف السعودي فضول متابعيه بنشر صورة الكعكة نفسها في وقت سابق، وعلق عليها “من سيأكلها”؟

بالإضافة إلى “الكيك”، أرسل بن قاسم باقة من الورد، مما زاد من فضول المتابعين لمعرفة سر العلاقة التي تربطهم، حيث أطلقوا هاشتاق ًا بعنوان “وعد التركي وبن قاسم” لتصدر قائمة التريند في Twitter.

وبدأت التعليقات تتساءل عن موعد الزفاف، فيما نفى آخرون أن تكون هذه الصور معنية برباط الزوجين، وأنها مجرد مصادفة نشرها للجمهور.

وعد التركي ناشطة وفنانة مكياج سعودية، من مواليد 1993، حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز، وتقدم دروسًا ونصائح في مجال التجميل للعاملات في هذا المجال على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستطاعت أن تثبت نجاحها وحققت إنجازات كبيرة في هذا المجال، واشتهرت وعد عبر حسابها على إنستجرام، حيث قامت بنشر العديد من إطلالاتها، وكذلك منتجات وأدوات المكياج والتجميل، ونشر منتجاتها التي تحمل اسمها للبيع في السوق السعودي.

من ناحية أخرى، تم نشر اسم بن قاسم مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت منشوراته ووصفاته إعجاب الكثير من الناس، اسمه الأول عبد الرحمن، وتدرب على أيدي خبراء في فنون الطهي.

يعتبر بن قاسم من أهم المشاركين في برنامج الطبخ “توب شيف” وهو من أمهر الطهاة في المملكة العربية السعودية.

سناب شات وعد التركي

بعد البحث عن سناب وعد التركي لم نجد الحساب الرسمي لها، ولكن بالإمكان متابعة وعد التركي من خلال حسابها الرسمي على منصة انستقرام من خلال : waadmakeupartist