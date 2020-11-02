قريباً.. اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات «التعليم»

قال وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، إن الوزارة بصدد اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم، بما يضمن المزيد من الحوكمة، والكفاءة التشغيلية، والفاعلية المستدامة لمخرجات التعلم، قريبا.

ولفت آل الشيخ إلى اتجاه وزارة التعليم لبناء منصة خاصة بالاختبارات التحصيلية والقدرات والميول، والاختبارات الدولية، وتغذيتها ببنك من الأسئلة المناسبة لكافة المجالات، والمراحل الدراسية.

وأشار وزير التعليم إلى أن مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية مشروع رائد، وباتت صورته شبه مكتملة، وسيكون له أثر ملموس في ردم الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.