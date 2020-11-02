ارتفاع عدد ضحايا زلزال مدينة إزمير التركية إلى 83

أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد إلى 83 قتيلاً.
وقال اليوم الاثنين إن الطواقم المختصة أجرت دراسات لتقييم الأضرار في 424 مبنى، وأضاف “بلغ عدد المباني المنهارة والمتضررة بشكل كبير والتي تستلزم تدخلا سريعا 58 مبنى، ولدينا 397 مبنى بها أضرار طفيفة و66 مبنى بأضرار متوسطة”موضحاً أنهم بدأوا بإنشاء “مدينة حاويات” تتسع لألف شخص، على بقعة أرض تبلغ مساحتها 46 ألفا و300 متر مربع.
وتواصل الفرق المعنية أعمال البحث والإنقاذ في ثمانية مبانٍ سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6درجة، وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن المنطقة شهدت ألفا و120 هزة ارتدادية، قوة 43 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي وقع الجمعة.
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