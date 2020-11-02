الإمارات للأمم المتحدة: ملتزمون بتعزيز دور المرأة فى صون السلام والأمن

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن المرأة والسلام والأمن، حيث يحتفل المجتمع الدولى بمناسبة مرور 20 عاما على تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1325 /2000/ التاريخى، الذى أنشأ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

وقالت دولة الإمارات فى بيانها الخطى إلى المجلس "لقد اضطلع جدول أعمال المرأة والسلام والأمن على مدى العقدين الماضيين، بدور محورى فى إبراز الآثار غير المتناسبة على النساء والفتيات، كما ساهم بشكل خاص فى الاعتراف بالدور الهام الذى تلعبه المرأة فى منع النزاعات وحلها، وعمليات الانتعاش بعد انتهاء النزاع".

وأشارت إلى أهمية الجهود متعددة الأطراف فى ضمان عدم تهميش قضايا المرأة، وذكرت أن تعاونها مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن ساهم فى عقد سلسلة من حلقات النقاش حول أهمية دور المرأة فى مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

وأكدت أهمية زيادة عدد النساء فى الخدمة العسكرية وتأثيرهن فى بناء السلام المستدام، وسلطت الضوء على مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة فى السلام والأمن بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتى قامت بتخريج أكثر من 300 امرأة من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط لتيسير مساهمتهن الفعالة فى حفظ السلام وحل النزاعات وجميع جوانب بناء السلام.

وشددت على ضرورة ألا يتجاهل المجتمع الدولى زيادة حالات العنف الجنسى والعنف القائم على نوع الجنس، وذكرت أنها تدين هذه الجرائم لأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن، وأن محاسبة الجناة عنصر هام فى منع هذه الجرائم وردعها.