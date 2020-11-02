وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مداخل المسجد الحرام عدداً من الكاميرات الحرارية، لرصد درجات الحرارة للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.
وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري أن الإدارة تُكثف جهودها لتنفيذ خطتها خلال المرحلة الثالثة لأداء العمرة حيث قامت الإدارة بتنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بزيادة أعداد الكاميرات الحرارية والمسارات عند مداخل المسجد الحرام لتحقيق التباعد والتسهيل على رواد بيت الله.
وبين أن الكاميرات الحرارية تقوم بآلية التعامل مع الألوان، وترصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس وتبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى ستة أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيب كاميرات حرارية عند مداخل المسجد الحرام لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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