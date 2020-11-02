عاجل.. سلطة الانتخابات فى الجزائر تعلن الموافقة على التعديل الدستورى

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالجزائر، محمد شرفى، اليوم الإثنين، نجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن 66,8% من الناخبين فى الجزائر صوتوا بنعم على التعديلات.





وقال محمد شرفى، إن الاستفتاء على الدستور جاء تلبية لمطالب الحراك الشعبى، مشيرا إلى أن الاستفتاء جاء فى مستوى الآمال والتطلعات بالرغم من الظروف الصحية التى تشهدها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا. وكان الرئيس عبد المجيد تبون والجيش، عرضا الدستور الجديد باعتباره دليلا على التحرك لمعالجة أسباب الغضب العام، الذى دفع لاحتجاجات حاشدة على مدار أكثر من عام.

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