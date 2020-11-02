العراق: عودة 58 ألف عائلة نازحة إلى مناطقهم المحررة

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، كشف مجيد عن "إغلاق 35 مخيمًا للنازحين فى بغداد وكركوك وإقليم كردستان". يذكر أن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقى، كريم النورى، أعلن فى سبتمبر الماضى، عزم الوزارة على وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل عودة النازحين إلى مواطنهم مع توفير الحياة الكريمة لهم، موضحًا أن معوقات عديدة تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، من بينها تحديات أمنية وخدمية وعشائرية، إضافة إلى خلافات أخرى.

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