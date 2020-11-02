أبوالغيط يجتمع برئيس البرلمان العربى لمناقشة قضايا العمل المشترك

اجتمع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بعادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، بحضور أعضاء هيئة مكتب البرلمان العربى، فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، فى إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين البرلمان العربى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول قضايا العمل العربى المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع فى العالم العربى.





وفى بيان رسمى، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى بداية الاجتماع، ثقته فى اضطلاع الرئاسة الجديدة للبرلمان العربى بمسؤولياتها خاصةً فى ضوء الظروف التى تمر بها المنطقة، مشيداً بالدور الذى يقوم به البرلمان العربى للارتقاء بالتعاون القائم وتعزيزه مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما يخدم مصالح الأمة العربية، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق بين الجامعة العربية والبرلمان العربى، ودفعه إلى آفاق أوسع فى مختلف المجالات خدمةً لقضايا الأمة العربية. وأطلع رئيس البرلمان العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الاجتماع على رؤية البرلمان العربى وخطط عمله وتحركاته المستقبلية من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة بشأن أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان فى العالم العربى، خاصة القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم التكامل الاقتصادى العربى والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز التضامن العربى ومواجهة التحديات، ودعم الحلول السياسية للأزمات التى تمر بها بعض الدول العربية والتصدى للتهديدات الخارجية ومحاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية. وأكد رئيس البرلمان العربى على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربى خدمةً للمواطن العربى ودعماً للعمل العربى المشترك والقضايا العربية الهامة والاستراتيجية.

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