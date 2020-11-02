العراق يسجل 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة العراقية، فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 11017، فيما سُجل 2995 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالى حالات الشفاء إلى 405777 حالة، وبلغ عدد المصابين فى المستشفيات 61907 مصابين، منهم 447 فى العناية المركزة.

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