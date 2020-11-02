الأردن يسجل 5877 إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة

وكان مجلس الوزراء الأردنى، قد أعلن، أمس الأحد، فرض حظر تجوال شامل بسبب جائحة كورونا، فور الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، وتستمر لمدة أربعة أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما أعلن رئيس الوزراء الأردنى، بشير الخصاونة، تمديد فترة الحظر الليلى اليومى، فى المملكة، ليبدأ من 9 مساء للمؤسسات و 10 ليلا للأفراد وحتى 6 صباحا، كما قرر إغلاق المسابح ونوادى اللياقة ومدن الترفيه والتسلية اعتبارا من غد الاثنين، وحتى إشعار آخر.